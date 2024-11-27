Usai Nyoblos, Pramono dan Rano Karno Bakal Sowan ke Megawati di Kebagusan

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) nomor urut tiga, Rano Karno berencana untuk sowan ke Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan usai Rano menggunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024.

"Ada rencana jam 11 nanti saya akan ke Kebagusan, Kebagusan itu TPS-nya tempat Bu mega," kata pria yang akrab disapa Bang Doel, di kediamannya, di Karang Tengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

Bang Doel mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi permintaan Megawati sejak masa kampanye lalu. Dirinya diminta untuk melakukan kegiatan bertemu warga Kebagusan, tepatnya di dekat kediaman Presiden kelima RI itu.

"Karena waktu itu dia minta, 'No jangan nggak kampanye di kampung aku ya. Jadi ya kita kampanye di sana. Kalau bisa lihat dong, jadi gimana hasilnya. Ya Oke, nanti Insya Allah jam 11 mungkin kita ke Kebagusan," ujarnya.