Gunakan Hak Pilih, Anies Baswedan: Menyala Dong!

JAKARTA - Mantan Gubernur Jakarta, Anies Rasyid Baswedan baru saja mencoblos di Pilkada Jakarta 2024. Dia pun menyebut, Jakarta haruslah menyala.

"Menyala dong, menyala. Ini sudah terang menyala sekali ini sekarang pagi ini," ujar Anies pada wartawan usai mencoblos, Rabu (27/11/2024).

Adapun Anies Baswedan mencoblos di TPS 29, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (27/11/2024) pagi. Dia mencoblos bersama istri dan anaknya.

Usai mencoblos, Anies pun sempat menyindir pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO melalui kelakarnya. Pasalnya, pasangan tersebut tak mencoblos di Jakarta sebagaimana pasangan calon lainnya.