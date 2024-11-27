Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bazar Makanan Jadi Cara Unik RW 012 Tarik Warga untuk Datang ke TPS

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |09:10 WIB
Bazar Makanan Jadi Cara Unik RW 012 Tarik Warga untuk Datang ke TPS
Bazar Makanan di TPS Pengangsaan Dua Kelapa Gading (foto: Okezone/Fadli)
JAKARTA - Pilkada Serentak 2024 berlangsung hari ini, Rabu (27/11/2024). Seluruh masyarakat Indonesia sekali lagi diminta untuk memberikan suaranya untuk memimpin wilayahnya masing-masing.

Tapi, sebagian warga enggan untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) demi memberikan suaranya. Oleh sebab itu, beragam cara dilakukan untuk menarik warga, salah satunya dengan menghadirkan bazar makanan.

Ini dilakukan oleh Sekertariat RW 012 Pengangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Timur. Bazar makanan ini digelar di Taman Bhinneka Tunggal Ika, dekat dengan TPS yang dapat menjadi tempat menunggu warga untuk mencoblos atau menikmati hidangan usai memberikan suaranya.

"Selain TPS, kita melayani warga dengan menggelar bazar makanan. Supaya warga bisa terhibur, karena itu bisa mengendalikan warga yang ingin berkumpul," kata Soedirman, Ketua RW 012, saat ditemui di lokasi, Rabu (27/11/2024).

Halaman:
1 2
      
