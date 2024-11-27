Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketika Ridwan Kamil Isi Kuliah Subuh di Masjid Assalafiyah Pangeran Jayakarta Jelang Pemungutan Suara

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |09:18 WIB

Cagub DKI Nomor urut 1 Ridwan Kamil di Masjid Jami Assalafiyah (foto: dok ist)
JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil mengawali hari dengan melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Jami Assalafiyah, Rabu (27/11/2024). Masjid ini dibangun oleh pendiri Jakarta, Pangeran Achmad Djakerta, atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Jayakarta. 

Usai salat  berjamaah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Assalafiyah, Raden Manaf Triadi, mengizinkan Ridwan Kamil untuk mengisi kajian subuh berupa kuliah tujuh menit (kultum). 

Dalam kultumnya, mantan Gubernur Jawa Barat ini mengingatkan bahwa sebagai manusia haruslah melibatkan Sang Maha Pencipta dalam setiap urusan. Tugas manusia hanya berusaha, sisanya serahkan kepada Sang Maha Pemberi Takdir. 

Ridwan Kamil mengutip penggalan surat Ali Imran Ayat 159. "Tugas manusia berikhtiar hingga akhir waktu. Setelah itu serahkan kepada takdir Allah SWT. Kita menyempurnakan ikhtiar dengan doa-doa," ujarnya. 

"Itu pengingat pada diri sendiri. Mohon doanya, apa pun yang Allah berikan hari ini. Kalau dikabulkan berarti itu baik, kalau tertunda insyaAllah diganti dengan yang terbaik oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengabulkan niat baik kita semua,"  Ridwan Kamil menambahkan. 

 

Halaman:
1 2 3
      
