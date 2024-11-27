Ribuan Warga Binaan Lapas Salemba Ikut Pencoblosan Pilkada Jakarta

JAKARTA - Ribuan warga binaan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak 2024 di Lapas Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024). Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu didirikan di lapangan Lapas Salemba.

Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, terdapat tiga TPS khusus yang didirikan di lokasi, yaitu TPS 905,906,907. Para warga binaan yang hendak menggunakan hak suaranya nampak mengantri di depan TPS sambil memegang kertas undangan pencoblosan.

Mayoritas warga binaan yang melakukan pencoblosan menggunakan pakaian serentak berwarna biru dongker. Adapun baju kaos yang digunakan warga binaan pada bagian belakang tertulis 'Kami Yakin Bisa Berubah'.

Selain warga binaan, petugas lapas juga menggunakan hak suaranya di TPS khusus ini. Adapun pada pencoblosan pilkada serentak ini, diikuti oleh ribuan warga binaan lapas Salemba.

"Baik jadi TPS khusus di Lapas Salemba itu berjumlah 3 TPS, kemudian total seluruh pemilih DPT dan DPTb aktif itu 1.258 orang sedangkan total penghuni hari ini 1715, dipastikan selebihnya itu tidak bisa mencoblos karena ktp luar DKI," ujar kepala Lapas Salemba kelas II A Salemba, Beni Hidayat, kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).