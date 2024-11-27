Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bang Doel Siapkan Strategi jika Pilkada Jakarta 2 Putaran

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |09:45 WIB
Bang Doel Siapkan Strategi jika Pilkada Jakarta 2 Putaran
Cawagub Jakarta Rano Karno. Foto: Okezone/Felldy.
JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta nomor urut tiga, Rano Karno mengakui pihaknya telah menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi di Pilkada 2024. Termasuk, jika kontestasi berlangsung dua Putaran.

Hal ini diungkapkan pria yang akrab disapa Bang Doel saat disinggung bagaimana langkah pasangan calon (Paslon) nomor urut tiga, jika Pilkada Jakarta harus berlangsung dua putaran.

"Enggak apa-apa. Kalaupun itu realita, Pasti nanti ada strategi lagi," kata Bang Doel di kediamannya, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

Kendati demikian, mantan Gubernur Banten itu tak mau mengungkap apa yang menjadi strategi Pilkada Jakarta dua putaran. 

"Strateginya apa? Nanti anda wawancara saya lagi, jangan sekarang. Kalau sekarang, ketahuan," ujarnya.

Meski telah menyiapkan strategi dua putaran, Bang Doel meyakini dirinya bersama Pramono Anung bisa memenangkan kontestasi dalam satu putaran. Keyakinan itu didasari hasil survei terakhirnya.

"Kalau kita melihat basic survey terakhir 49, berarti kita cuma butuh 1% lagi kan. Saya sangat yakin, bukan takabur, saya berharap ini satu putaran," tuturnya.

(Puteranegara Batubara)

      
