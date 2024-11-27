Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Naik Kereta Cepat dari Jakarta untuk Nyoblos Pilkada di Bandung

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |10:01 WIB
Ridwan Kamil Naik Kereta Cepat dari Jakarta untuk Nyoblos Pilkada di Bandung
Cagub Jakarta Ridwan Kamil Balik ke Bandung untuk Nyoblos Pilkada. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Calon Gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) bakal menggunakan hak suaranya di Bandung, dan akan menempuh perjalanan dengan menggunakan kereta cepat Woosh dari Jakarta.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rabu (27/11/2024), saat hendak menaiki woosh, mantan Wali Kota Bandung itu terlihat mengenakan kemeja putih, dibalut dengan jas atau outer senada, dengan celana hitam, dan sepatu cokelat.

Tidak hanya itu, penampilan Ridwan Kamil dilengkapi dengan kacamata hitam, dan rambut yang tertata rapi. Bahkan, dari foto yang diterima, dia juga nampak memperlihatkan senyum bahagia.

Sebelum melakukan perjalanan Jakarta - Bandung, RK telah melakukan berbagai kegiatan sejak pagi hari, dengan diawali salat subuh berjamaah di Masjid Jami Assalafiyah di kawasan Jatinegara Kaum, Jakarta Timur.

Selesai doa bersama, dia melanjutkan kegiatan dengan ziarah ke makam Pangeran Jayakarta, sosok pahlawan yang berjuang mempertahankan Jakarta melawan penjajahan Belanda. 

Setelah berhasil memukul mundur VOC pada 1610, Pangeran Jayakarta menghadapi gempuran besar dari pihak penjajah pada 1619 yang membuat ia mundur hingga ke titik yang sekarang dikenal sebagai Jatinegara Kaum.

Di kawasan masjid Jami Assalafiyah, yang berdiri sejak empat abad lampau, Pangeran Jayakarta dan laskarnya melanjutkan perjuangan mereka secara diam-diam. 

Mantan Gubernur Jawa Barat itu berharap kisah perjuangan Pangeran Jayakarta bisa menjadi inspirasi generasi muda, untuk tidak kenal lelah memperjuangkan idealisme.  

 

