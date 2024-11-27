Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Warga Binaan Lapas Salemba Nyobos Pilkada 2024, Pakai Kaos Kami Yakin Bisa Berubah

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |11:03 WIB
Momen Warga Binaan Lapas Salemba Nyobos Pilkada 2024, Pakai Kaos Kami Yakin Bisa Berubah
Warga binaan Lapas Salemba nyoblos Pilkada 2024 (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Ribuan warga binaan menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di Lapas Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024). Mereka terlihat menggunakan pakaian yang sama saat melakukan pencoblosan.

Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, terlihat kaos yang digunakan warga binaan berwarna biru dongker dengan logo lapas pada bagaian dada sebelah kiri. Sementara di bagian belakang tertulis, 'Kami Yakin Bisa Berubah'.

Nampak saat pencoblosan, para warga binaan begitu tertib mengantri sambil membawa kertas undangan untuk menggunakan hak suaranya. Setelah melakukan pencoblosan mereka pun kembali ke kamar tahanannya masing-masing.

Sementara itu kepala Lapas Salemba kelas II A Salemba Beni Hidayat menjelaskan pihaknya menyediakan tiga TPS khusus untuk Pilkada serentak 2024 ini. Dia menyebut ada ribuan warga binaan dan beberapa petugas yang menggunakan hak suaranya hari ini.

"Total seluruh pemilih DPT dan DPTb aktif itu 1.258 orang sedangkan total penghuni hari ini 1715, dipastikan selebihnya itu tidak bisa mencoblos karena KTP luar DKI," ujar Beni kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Telusuri berita news lainnya
