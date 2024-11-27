Kebakaran di Mal Grand Indonesia, Api Bersumber dari Lantai 3

JAKARTA - Kebakaran melanda Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia pada Rabu (27/11/2024). Diduga api bersumber dari salah satu restoran di lantai 3.

"Objek: Grand Indonesia, Lantai 3A Restoran Yukaku," tulis keterangan petugas Command Center Jakarta saat dikonfirmasi, Rabu (27/11/2024).

Adapun, kebakaran ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.58 WIB. Petugas damkar yang menerima laporan itu pun langsung bergerak ke lokasi.

Untuk memadamkan api, sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dan 55 personil. Hingga kini belum diketahui apakah kebakaran tersebut menimbulkan korban, sebab proses pemadaman masih berlangsung.

"Waktu Tiba pukul 13:05 WIB, Mulai Operasi pukul 13:07 WIB," sambungnya.

Sementara itu berdasarkan video yang beredar di sosial media X, terlihat asap mengepul di dalam mall itu. Beberapa orang yang masih berada di dalam mall mencoba melakukan evakuasi mandiri.



(Awaludin)