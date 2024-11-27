Ridwan Kamil Berdoa Hasil Quick Count Sesuai Harapan: Ini Momen Berserah Diri

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengatakan dirinya sudah berikhtiar selama masa kampanye bersama dengan wakilnya, Suswono pada Pilkada 2024.

Mulai dari memperkenalkan diri sebagai pasangan cagub-cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), hingga menyosialisasikan program milik mereka. Dia pun berdoa agar hasil perhitungan suara sore ini sesuai dengan harapan.

"Mudah-mudahan di sore nanti ada quick count, hasilnya seperti yang pasangan RIDO harapkan lah kira-kira begitu," kata Ridwan Kamil di kediamannya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

Ridwan Kamil megatakan, saat ini adalah momen untuk berserah diri pada Tuhan.

"Iya, semua yang sedang dilalui tentu sudah dipersiapkan lahir batin sampai ke titik ini. Secara umum ikhtiarnya sudah, kemudian ini adalah momen-momen kita berserah diri, berdoa, kan begitu ya," sambungnya.

Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Barat itu juga berharap tingginya partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2024 ini, untuk memberikan semangat membangun wilayah, khususnya Jakarta.

"Kemudian juga kita berharap tingkat partisipasi dari masyarakat mudah-mudahan tinggi, sehingga memberikan semangat untuk membangun wilayah khususnya Jakarta menjadi lebih valid, lebih kuat," katanya.



(Angkasa Yudhistira)