Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Berdoa Hasil Quick Count Sesuai Harapan: Ini Momen Berserah Diri

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |14:31 WIB
Ridwan Kamil Berdoa Hasil <i>Quick Count</i> Sesuai Harapan: Ini Momen Berserah Diri
Ridwan Kamil berdoa hasil quick countu sesuai harapan (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengatakan dirinya sudah berikhtiar selama masa kampanye bersama dengan wakilnya, Suswono pada Pilkada 2024.

Mulai dari memperkenalkan diri sebagai pasangan cagub-cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), hingga menyosialisasikan program milik mereka. Dia pun berdoa agar hasil perhitungan suara sore ini sesuai dengan harapan.

"Mudah-mudahan di sore nanti ada quick count, hasilnya seperti yang pasangan RIDO harapkan lah kira-kira begitu," kata Ridwan Kamil di kediamannya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

Ridwan Kamil megatakan, saat ini adalah momen untuk berserah diri pada Tuhan.

"Iya, semua yang sedang dilalui tentu sudah dipersiapkan lahir batin sampai ke titik ini. Secara umum ikhtiarnya sudah, kemudian ini adalah momen-momen kita berserah diri, berdoa, kan begitu ya," sambungnya.

Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Barat itu juga berharap tingginya partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2024 ini, untuk memberikan semangat membangun wilayah, khususnya Jakarta.

"Kemudian juga kita berharap tingkat partisipasi dari masyarakat mudah-mudahan tinggi, sehingga memberikan semangat untuk membangun wilayah khususnya Jakarta menjadi lebih valid, lebih kuat," katanya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407//ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393//ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334//kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317//ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241//kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187238//ridwan_kamil_penuhi_panggilan_penyidik_kpk-nBtM_large.jpg
Datangi KPK Terkait Kasus Iklan BJB, Ridwan Kamil: Saya Menghormati Supremasi Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement