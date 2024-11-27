Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasangan Pram-Rano Unggul di TPS Anies Baswedan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |14:38 WIB
Pasangan Pram-Rano Unggul di TPS Anies Baswedan
Pasangan Pram-Rano Unggul di TPS Anies Baswedan
A
A
A

JAKARTA-TPS 29, tempat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencoblos telah melakukan penghitungan suara. Hasilnya, pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul.

Berdasarkan penghitungan suara, terdapat jumlah total surat suara sah dan tidak sah sebanyak 329 suara di TPS 29, Masjid Babil Khoirot, Lebak Bulus II, Cilandak, Jakarta Selatan. Suara sah sebanyak 302 surat suara dan sebanyak 27 surat suara dinyatakan tidak sah.

Adapun suara pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO sebanyak 93 suara. Lalu, pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana sebanyak 19 suara.

Lalu, pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno atau Bang Doel sebanyak 190 suara.

Sementara itu, di TPS 30 yang lokasinya bersebelahan dengan TPS 29 tempat Anies Baswedan mencoblos, pasangan Pramono Anung-Rano Karno atau Bang Doel pun unggul.

Di TPS 30, terdapat jumlah total surat suara sah dan tidak sah sebanyak 253 suara, suara sah sebanyak 229 surat suara dan sebanyak 24 surat suara dinyatakan tidak sah.

 

Halaman:
1 2
      
