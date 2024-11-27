Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil: Tujuan Ikut Pilkada Jakarta Bukan soal Kekuasaan!

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |14:44 WIB
JAKARTA - Ridwan Kamil  mengungkap alasannya maju menjadi calon gubernur (cagub) Jakarta pada Pilkada 2024. Dikatakannya, dia maju bukan semata-mata karena kekuasaan dan jabatan.

"Kan niatnya baik, tujuan berkontestasi ini bukan untuk soal kekuasaannya," kata Ridwan Kamil usai sungkem dan meminta restu ibunda, Tjutju Sukaesih di Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

Mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan bahwa tujuannya maju menjadi cagub Jakarta adalah sesuai dengan pesan ibunya, untuk memperluas kebaikan.

"Tujuannya kan memperluas kebaikan, memperluas manfaat melalui jabatan," kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Di sisi lain, sang ibu berpesan kepada Kang Emil untuk terus perbanyak istigfar jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta, karena akan mengemban amanah yang besar.

"Kalau ya berat amanahnya harus banyak istighfar, kalau belum ladang-ladang amal, panggung-panggung kebermanfaatan, ibu saya bilang masih banyak sekali," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
