Pilkada Jakarta 2024, Pramono-Rano Menang Telak di TPS Megawati Mencoblos

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menang telak di TPS 024 RT010/RW04, Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diketahui, TPS ini merupakan tempat Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2024.

Penghitungan surat suara dilakukan tak lama setelah TPS itu menutup pemungutan suaranya. Penghitungan suara tercatat dimulai sejak pukul 13.00 WIB.

Pasangan cagub-cawagub Pramono-Rano mendapatkan suara sah sebanyak 216 suara sah. Pramono mengungguli pasangan Ridwan-Suswono yang hanya memperoleh suara sebanyak 77 suara sah.

Sementara, di pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan suara sebanyak delapan suara sah. Adapun total suara sah tercatat sebanyak 20.

Di lokasi, ditutupnya penghitungan suara disambut meriah tepuk tangan warga. Warga bahkan berteriak menyampaikan dukungannya kepada Pramono-Rano.

Sementara, meskipun TPS ini berada tepat di kediaman Megawati, keluarga Megawati tidak terlihat keluar untuk menyaksikan penghitungan suara.