Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pilkada Jakarta 2024, Pramono-Rano Menang Telak di TPS Megawati Mencoblos

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |14:50 WIB
Pilkada Jakarta 2024, Pramono-Rano Menang Telak di TPS Megawati Mencoblos
Pramono-Rano Menang Telak di TPS Megawati Mencoblos
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menang telak di TPS 024 RT010/RW04, Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diketahui, TPS ini merupakan tempat Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2024.

Penghitungan surat suara dilakukan tak lama setelah TPS itu menutup pemungutan suaranya. Penghitungan suara tercatat dimulai sejak pukul 13.00 WIB.

Pasangan cagub-cawagub Pramono-Rano mendapatkan suara sah sebanyak 216 suara sah. Pramono mengungguli pasangan Ridwan-Suswono yang hanya memperoleh suara sebanyak 77 suara sah.

Sementara, di pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana mendapatkan suara sebanyak delapan suara sah. Adapun total suara sah tercatat sebanyak 20.

Di lokasi, ditutupnya penghitungan suara disambut meriah tepuk tangan warga. Warga bahkan berteriak menyampaikan dukungannya kepada Pramono-Rano.

Sementara, meskipun TPS ini berada tepat di kediaman Megawati, keluarga Megawati tidak terlihat keluar untuk menyaksikan penghitungan suara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement