INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Doa Ibunda ke RK: Yang Terbaik untuk Warga Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |14:53 WIB
Doa Ibunda ke RK: Yang Terbaik untuk Warga Jakarta
Ridwan Kamil diberi nasehat ibunda (Foto: Dok/Riana Rizkia/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) mengungkapkan nasehat sang ibu, Tjutju Sukaesih terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. RK merupakan pasangan nomor urut 1 berpasangan dengan Suswono.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan bahwa ibunya turut mendoakan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta. Terutama dalam mendapatkan pemimpin.

"Ibu saya mendoakan mudah-mudahan yang terbaik khususnya buat warga Jakarta," katanya usai nyoblos di TPS No 023 Ciumbuleuit, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

Di sisi lain, kata Kang Emil, sang ibu juga meminta agar dirinya dapat bertawakal dan berserah diri dengan hasil Pilgub Jakarta ke depan. Terlebih, tujuannya maju di Pilgub Jakarta bukan untuk kekuasaan, namun untuk memperluas kebermanfaatan.

"Harus selalu tawakal berserah diri terhadap apapun takdirnya. Kan niatnya baik, tujuan berkontestasi ini bukan untuk soal kekuasaannya," katanya.

"Ibu saya bilang tujuannya kan memperluas kebaikan, memperluas manfaat melalui jabatan. Kalau ya berat amanahnya harus banyak istighfar, kalau belum ladang-ladang amal, panggung-panggung kebermanfaatan, Ibu saya bilang masih banyak sekali," sambungnya.

(Arief Setyadi )

      
