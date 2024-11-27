Pramono-Rano Menang Telak di TPS Dharma Pongrekun

JAKARTA - Pasangan Cagub dan Cawagub Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung-Rano Karno menang di TPS 31 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. TPS 31 merupakan lokasi pencoblosan bagi Cagub Jakarta nomor urut dua Dharma Pongrekun pada hari ini, Rabu (27/11/2024).

Terdapat 592 daftar pemilih tetap (DPT) di TPS ini. Perolehan suara Pramono-Rano unggul jauh dari dua Paslon pesaingnya termasuk Ridwan Kamil-Suswono.

Pramono dan Rano atau Bang Doel mendapatkan 179 suara. Ridwan Kamil-Suswono berada di posisi kedua dengan perolehan 104 suara. Sementara itu, pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana menempati posisi buncit di TPS 31 dengan 40 suara.

Di sisi lain, terdapat 22 suara tidak sah karena para pemilihnya mencoblos tiga Paslon. Petugas KPPS sempat salah menghitung perolehan suara pasangan Pramono-Rano. Petugas menulis Pramono-Rano hanya mendapatkan 149 suara atau berbeda 30 suara dari total yang didapatkan.

Namun, petugas KPPS akhirnya merevisi jumlah perolehan suara Pramono-Rano menjadi 179. Sebelumnya, Dharma Pongrekun meminta paslon yang kalah dalam Pilkada Jakarta 2024 untuk legawa.