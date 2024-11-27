Ridwan Kamil Optimistis Menang Pilkada Jakarta 2024

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) optimistis dapat memenangkan Pilgub Jakarta dalam satu putaran. Di Pilkada 2024, Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono.

Namun di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Barat itu juga mengaku siap berkampanye lagi, jika Pilgub Jakarta berlangsung dua putaran.

"Memang kalau Jakarta itu kan aturannya harus 50 persen plus 1. Jadi skenarionya banyak, bisa satu putaran, apakah kami atau di sana. Bisa dua putaran, ya dijalani saja," kata Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

"Ya harus siap (kampanye lagi, jika Pilkada Jakarta dua putaran)," sambung pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Kang Emil menegaskan, bahwa dirinya bersama Suswono tetap optimistis, dan berserah diri terkait hasil Pilgub Jakarta 2024.

"Iya, semua yang sedang dilalui tentu sudah dipersiapkan lahir batin sampai ke titik ini. Secara umum ikhtiarnya sudah, kemudian ini adalah momen-momen kita berserah diri, berdoa, kan begitu ya," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )