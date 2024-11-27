Usai Nyoblos di Bandung, RK Nostalgia Masa Kecil di Rumah Ibunya

JAKARTA - Calon gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) langsung mengunjungi sang ibu Tjutju Sukaesih, usai menyoblos di di TPS No 023 Ciumbuleuit, Bandung, Jawa Barat.

Di sana, pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengaku langsung bernostalgia mengingat masa kecilnya, yang bersekolah sejak taman kanak-kanak (TK) tidak jauh dari kediaman ibunya.

"Ini mah rumah masa kecil saya dari TK, SD, sampai lulus," kata Kang Emil saat ditemui di lokasi, Rabu (27/11/2024).

Setelah bernostalgia, Kang Emil kemudian menceritakan soal kunjungannya kepada sang ibu. Di dalam rumah masa kecil itu, dia mendapat beberapa wejangan sebagai pemimpin yang baik.

"Harus selalu tawakal berserah diri terhadap apapun takdirnya. Kan niatnya baik, tujuan berkontestasi ini bukan untuk soal kekuasaannya," katanya.

Sang ibu, kata Kang Emil, juga berpesan kepadanya untuk terus perbanyak istigfar jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta, karena akan mengemban amanah yang besar.

"Ibu saya bilang tujuannya kan memperluas kebaikan, memperluas manfaat melalui jabatan. Kalau ya berat amanahnya harus banyak istighfar, kalau belum ladang-ladang amal, panggung-panggung kebermanfaatan, Ibu saya bilang masih banyak sekali," ucapnya.



(Arief Setyadi )