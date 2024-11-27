Tim Pemenangan RIDO Optimis Ridwan Kamil - Suswono Menang Satu Putaran

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria optimis, pasangan yang diusungnya bisa menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024.

"Insya Allah kita optimis satu putaran yang terbaik ya," terang Riza saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

Ariza -- sapaan akrab -- Riza Patria, bersyukur Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dengan damai dan lancar. Ia pun berharap pasangan RIDO bisa mendapat hasil yang baik.

"Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan harapan kita bersama dari pasangan Rido, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono tentu selama ini telah berjuang, bekerja, dan berusaha, berikhtiar, dan berdoa Insya Allah pasangan RIDO nanti bisa memperoleh hasil yang baik sesuai dengan harapan kami bersama," terang Ariza.

Dikatakannya, bahwa pasangan RIDO akan meningkatkan Jakarta lebih baik dan maju jika memenangi Pilkada 2024.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan visi-misi RIDO yang akan menggratiskan sekolah baik di negeri maupun swasta, dan nengintegrasikan transportasi umum