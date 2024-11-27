Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Pemenangan RIDO Optimis Ridwan Kamil - Suswono Menang Satu Putaran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |15:31 WIB
Tim Pemenangan RIDO Optimis Ridwan Kamil - Suswono Menang Satu Putaran
Tim Pemenangan RIDO Optimis Ridwan Kamil - Suswono Menang Satu Putaran
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria optimis, pasangan yang diusungnya bisa menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024.

"Insya Allah kita optimis satu putaran yang terbaik ya," terang Riza saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

Ariza -- sapaan akrab -- Riza Patria, bersyukur Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dengan damai dan lancar. Ia pun berharap pasangan RIDO bisa mendapat hasil yang baik.

"Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan harapan kita bersama dari pasangan Rido, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono tentu selama ini telah berjuang, bekerja, dan berusaha, berikhtiar, dan berdoa Insya Allah pasangan RIDO nanti bisa memperoleh hasil yang baik sesuai dengan harapan kami bersama," terang Ariza.

Dikatakannya, bahwa pasangan RIDO akan meningkatkan Jakarta lebih baik dan maju jika memenangi Pilkada 2024.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan visi-misi RIDO yang akan menggratiskan sekolah baik di negeri maupun swasta, dan nengintegrasikan transportasi umum

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement