Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Quick Count Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Unggul Sementara Dibuntuti RK-Suswono

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |15:35 WIB
Quick Count Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Unggul Sementara Dibuntuti RK-Suswono
Quick Count Pilkada Jakarta (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Hitung cepat atau quick count sementara Pilkada Jakarta 2024, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul. Itu diketahui dari suara masuk sementara atau belum 100 persen. 

iNews Media Group menampilkan hasil quick qount yang dilakukan Voxpol Center Research & Consulting, hasil sementara hitung cepat dengan suara masuk 49,7 persen, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono meraih 39,88 persen. Kemudian, pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 10,42 persen. Sementara Pramono-Rano Karno unggul dengan meraih suara 49,7 persen.

Pada quick count yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia dengan suara masuk 76,57 persen. Pasangan Pramono-Rano atau Bang Doel juga unggul meraih 50,11 persen. Sedangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono meraih suara 39,21 persen. Dharma-Kun lagi-lagi ada di posisi paling buncit meraih 10,68 persen.

Pramono-Rano juga unggul dalam hasil quick count Charta Politika Indonesia dengan suara masuk 30 persen. Pramono-Rano meraih suara 49,26 persen. Ridwan Kamil-Pramono 40,08 persen. Sedangkan Dharma-Kun 10,66 persen. 

Pasangan Ridwan Kamil-Suswono diketahui diusung KIM Plus terdiri dari Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, Prima, PKN dan Garuda. Sedangkan Pramono-Rano diusung PDIP dan Hanura. Dharma Pongrekun-Kun sendiri adalah pasangan independen.

Sekadar diketahui quick count merupakan metode hitung cepat, adapun untuk keputusan resmi hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024 akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement