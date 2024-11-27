Quick Count Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Unggul Sementara Dibuntuti RK-Suswono

JAKARTA - Hitung cepat atau quick count sementara Pilkada Jakarta 2024, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno unggul. Itu diketahui dari suara masuk sementara atau belum 100 persen.

iNews Media Group menampilkan hasil quick qount yang dilakukan Voxpol Center Research & Consulting, hasil sementara hitung cepat dengan suara masuk 49,7 persen, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono meraih 39,88 persen. Kemudian, pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 10,42 persen. Sementara Pramono-Rano Karno unggul dengan meraih suara 49,7 persen.

Pada quick count yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia dengan suara masuk 76,57 persen. Pasangan Pramono-Rano atau Bang Doel juga unggul meraih 50,11 persen. Sedangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono meraih suara 39,21 persen. Dharma-Kun lagi-lagi ada di posisi paling buncit meraih 10,68 persen.

Pramono-Rano juga unggul dalam hasil quick count Charta Politika Indonesia dengan suara masuk 30 persen. Pramono-Rano meraih suara 49,26 persen. Ridwan Kamil-Pramono 40,08 persen. Sedangkan Dharma-Kun 10,66 persen.

Pasangan Ridwan Kamil-Suswono diketahui diusung KIM Plus terdiri dari Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, Prima, PKN dan Garuda. Sedangkan Pramono-Rano diusung PDIP dan Hanura. Dharma Pongrekun-Kun sendiri adalah pasangan independen.

Sekadar diketahui quick count merupakan metode hitung cepat, adapun untuk keputusan resmi hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024 akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

(Arief Setyadi )