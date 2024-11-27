Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Quick Count LSI 76,57%: Pramono-Rano 50,11%, RIDO 39,22%, Dharma-Kun 10,67%

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |15:38 WIB
Quick Count LSI 76,57%: Pramono-Rano 50,11%, RIDO 39,22%, Dharma-Kun 10,67%
Ilustrasi Pilkada 2024/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Proses hitung cepat atau Quick Count Pilkada Jakarta 2024 telah dimulai. Lembaga Survei Indonesia (LSI) menjadi salah satu lembaga yang ikut melakukan proses proses hitung cepat Pilkada 2024.

Berdasarkan data yang dikumpulkan hingga pukul 15.24 WIB, jumlah data yang sudah masuk sebanyak 76,57 persen. 

Dari data tersebut, terlihat pasangan calon nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno unggul dengan memperoleh 50,11%. Kemudian, pasangan Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 39,21%.

Sementara, pasangan calon independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memperoleh 10,68%.

Sekadar diketahui, hasil quick count ini bukanlah hasil resmi Pilkada Jakarta 2024. Hasil resmi baru akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat proses rekapitulasi berjenjang.

(Fahmi Firdaus )

      
Telusuri berita news lainnya
