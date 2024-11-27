Reaksi Mencengangkan Anies saat Pasangan Pramono-Rano Unggul di TPS Rumahnya

JAKARTA-Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, keunggulan pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno di TPS 29, tempat dia mencoblos sesuai dengan prediksinya.

"Penghitungan suara di TPS tempat kami nyoblos tadi pagi, TPS 29 di Masjid Babul Khoirot Lebak Bulus, Alhamdulillah hasilnya sesuai dengan harapan, sesuai dengan prediksi, pasangan nomor 3 menang disini," ujar Anies pada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Dia berharap, pasangan Pram-Doel pun bisa unggul di TPS-TPS lainnya yang ada di semua wilayah Jakarta. Di TPS tempatnya mencoblos, pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3 bisa disebut unggul jauh dibandingkan pasangan lainnya.

"Kita tunggu dahulu sampai hasil selesai, disini di TPS kami ini, hasilnya 190 untuk Pram-Doel, 93 untuk Ridwan Kamil-Suswono, dan 19 untuk Dharma-Kun, jadi memang menang telak," tuturnya.

Dia juga berpesan, agar surat suara yang tak digunakan dalam pencoblosan tak disalahgunakan mengingat di TPS 29, tempatnya mencoblos saja banyak surat suara yang tak digunakan oleh pemilih. Dia pun sudah menyampaikannya pada relawan hingga saksi dan penjaga.

"Pesan saya pada semua saksi dan penjaga, awasi kertas suara yang tidak digunakan karena disinyalir angka partisipasi lebih rendah dari biasanya, karena itu banyak kertas suara yang tidak digunakan, jangan sampai ada penyalahgunaan atas kertas suara yang tidak digunakan," tuturnya.

Adapun di TPS 29 tempat Anies mencoblos, total jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 528, sedangkan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 329 yang terdiri dari 328 DPT dan 1 DPK. Jumlah surat suara yang diterima sebanyak 523, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 329, dan jumlah surat suara yang tak digunakan sebanyak 194.