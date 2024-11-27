Soal Kans Menang Satu Putaran, Suswono: Insya Allah

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Suswono optimis bisa menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu diungkapkan Suswono saat disinggung Suswono saat tiba untuk saksikan hasil hitung cepat di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

"Insya Allah," tutur Suswono.

Suswono tak ambil pusing ihwal hasil perhitungan sementara. Ia lebih memilih untuk santai tak memikirkan hasil untuk saat ini

"Nggak, belum, santa saja lah," terang Suswono.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria optimis, pasangan yang diusungnya bisa menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024.

"Insya Allah kita optimis satu putaran yang terbaik ya," terang Riza saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

Ariza, sapaan akrab Riza Patria, bersyukur Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dengan damai dan lancar. Ia pun berharap pasangan RIDO bisa mendapat hasil yang baik.