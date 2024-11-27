Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Kans Menang Satu Putaran, Suswono: Insya Allah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |15:49 WIB
Soal Kans Menang Satu Putaran, Suswono: Insya Allah
Suswono
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Suswono optimis bisa menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu diungkapkan Suswono saat disinggung Suswono saat tiba untuk saksikan hasil hitung cepat di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

"Insya Allah," tutur Suswono.

Suswono tak ambil pusing ihwal hasil perhitungan sementara. Ia lebih memilih untuk santai tak memikirkan hasil untuk saat ini

"Nggak, belum, santa saja lah," terang Suswono.

Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil - Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria optimis, pasangan yang diusungnya bisa menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024.

"Insya Allah kita optimis satu putaran yang terbaik ya," terang Riza saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

Ariza, sapaan akrab Riza Patria, bersyukur Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dengan damai dan lancar. Ia pun berharap pasangan RIDO bisa mendapat hasil yang baik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407//ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393//ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334//kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317//ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241//kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187238//ridwan_kamil_penuhi_panggilan_penyidik_kpk-nBtM_large.jpg
Datangi KPK Terkait Kasus Iklan BJB, Ridwan Kamil: Saya Menghormati Supremasi Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement