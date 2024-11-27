Duh! Kun Wardana Malah Keok di Kandang Sendiri

JAKARTA - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, nomor urut 02 Dharma Pongrekun-Kun Wardana kalah telah di tempat pemungutan suara (TPS) 30 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. TPS Kun sendiri dimenangkan oleh pasangan Pramono-Rano Karno.

TPS 30 merupakan lokasi Cawagub DKI Jakarta nomor urut 02, Kun Wardana menggunakan hak pilihnya pada hari ini (27/11/2024). Dharma-Kun hanya memperoleh 39 suara dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 548 suara.

Cagub-Cawagub nomor urut 03 Pramono Anung-Rano Karno unggul dengan angka 148. Angka tersebut bersaing ketat dengan Cagub-Cawagub nomor urut 01 sebanyak 135 orang.

Sebelumnya, Dharma Pongrekun meminta paslon yang kalah dalam Pilkada Jakarta 2024 untuk legawa. Ia juga mengimbau seluruh warga Jakarta untuk menerima apapun hasil dalam Pilkada Jakarta tahun ini.

"Kepada seluruh warga Jakarta, apapun hasilnya yang diumumkan nanti, biarkanlah Tuhan yang menentukannya. Tidak perlu kecewa bagi yang tidak masuk putaran berikutnya, termasuk kami," kata Dharma usai mencoblos di TPS 31.

Menurut Dharma, pemenang Pilkada Jakarta 2024 sudah ditentukan oleh Tuhan. Ia menyebut pihak yang kecewa dengan hasil Pilkada Jakarta sama saja menentang takdir Tuhan.

"Kan tadi saya sampaikan, siapapun ya, mau dia kalah dalam satu putaran atau apa, serahkanlah hasilnya kepada Tuhan dan belajarlah ikhlas. Kalau kita kecewa berarti kita menentang putusan Tuhan," ujar dia.