HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Harap Hasil Quick Count, Real Count dan Exit Poll Tak Jauh Berbeda

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |16:19 WIB
Pramono Harap Hasil <i>Quick Count</i>, <i>Real Count</i> dan <i>Exit Poll</i> Tak Jauh Berbeda
Pramono Anung harap hasil quick count dan exit poll sesuai (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berharap hasil quick count atau hitung cepat dan real count serupa dengan hasil exit poll pada Pilkada 2024, yang telah diterimanya pada Rabu (27/11/2024) sore.

"Pertama, saya ingin menyampaikan mengucapkan terima kasih bahwa pilgub Jakarta telah berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan suaranya betul-betul seperti yang sekarang ini, mulai dihitung cepat," kata Pramono kepada wartawan di Posko Pemenangan Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pramono menyatakan, pihaknya pun sudah mendapatkan hasil suara exit poll  selain quick count yang dolakukan sejumlah Lembaga survei.

"Kami sudah mendapatkan hasil dari exit poll ya, mudah-mudahan exit poll maupun quick count maupun real count mudah-mudahan akan sama, kurang lebih begitu," tambahnya.

Untuk diketahui, Pramono didampingi sang istri Endang Nugraheni dan sang anak Hanifa Fadhila Pramono. Ia juga disambut sejumlah relawan yang telah menunggu sejak siang tadi.

Sekedar informasi, berdasarkan hasil quick count dari hitung cepat Litbang Kompas pukul 15.57 WIB dengan suara masuk 83% perolehan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) 40,11%; nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 10,36%; dan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno 49,53%.

 

