RK-Suswono Menang Telak di TPS 003 Tempat Bahlil Nyoblos

JAKARTA - Hasil penghitungan perolehan suara Pilkada 2024 di TPS 003 Duren Tiga, Jakarta Selatan, tempat Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono menang telak.

Berdasarkan data dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 003 Duren Tiga yaitu Syarifa, Rabu (27/11/2024), pasangan calon nomor urut 1 tersebut unggul dengan mendapat 203 suara dari 338 pemilih yang sah.

Kemudian, posisi kedua ada pasangan calon nomor urut 3 yakni Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno yang mendapatkan 113 suara.

Terakhir, pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana mendapatkan suara paling sedikit yaitu sebanyak 14 suara.

Adapun terdapat surat suara yang tidak sah sebanyak 18. TPS 003 Duren Tiga dekat rumah Bahlil ini hanya mencatat 348 pemilih dari total 487 DPT.