Pajero Tabrak 5 Kendaraan di Bogor, Pengemudi Sempat Kabur

BOGOR - Mobil Mitsubihsi Pajero menabrak sejumlah kendaraan di Jalan KS Tubun, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Pengemudi mobil sempat berusaha melarikan diri tetapi berhasil diamankan.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota Iptu FX Susilo mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 08.10 WIB. Awalnya, mobil Pajero yang dikendarai oleh pria berinisiaal VAZ (24) melaju dari arah Pos Polisi 9A menuju ke arah Kedung Halang.

"Mobil melalui putaran Underpass Jalan K.H. Sholeh Iskandar," kata Susilo dalam keterangannya, Rabu (27/11/2024).