Quick Count LSI Suara Masuk 98.29%: RK-Suswono 39.18%, Dharma-Kun 10.68%, Pramono-Rano 50.14%

JAKARTA - Hasil sementara quick count dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno memimpin dengan perolehan suara 50,14%.

Data LSI ini dihimpun hingga pukul 17.00 WIB, dengan tingkat suara masuk mencapai 98,29%. Kemudian, pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) berada di posisi kedua dengan 39,18%, sementara pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana mencatatkan perolehan 10,68%.

Hasil ini mencerminkan keunggulan signifikan pasangan Pram-Rano dalam kontestasi pilkada tahun ini. Tingginya perolehan suara pasangan ini menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap visi dan program yang mereka tawarkan.