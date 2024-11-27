Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Quick Count Charta Politika Suara Masuk 99,25%: RK-Suswono 39,27%, Dharma-Kun 10,60%, Pram-Rano 50,13%

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |17:58 WIB
<i>Quick Count</i> Charta Politika Suara Masuk 99,25%: RK-Suswono 39,27%, Dharma-Kun 10,60%, Pram-Rano 50,13%
Quick count Charta Politika pada Pilkada Jakarta 2024 (Foto : Tangkapan Layar/Okezone)
JAKARTA - Hasil quick count dari Charta Politika Indonesia pada Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno memimpin dengan perolehan suara 50,13%. Data Charta Politika ini dihimpun hingga pukul 17.45 WIB, dengan tingkat suara masuk mencapai 99,25%.

Kemudian, dari hasil quick count juga memperlihatkan hasil Ridwan Kamil dan Suswono berada di posisi kedua dengan raihan suara sebanyak 39,27%. Sementara Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memperoleh 10,60% suara.

Meskipun hasil quick count sering kali mendekati realitas penghitungan manual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjadi pihak yang akan memberikan pengumuman resmi terkait pemenang pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah menetapkan sebanyak 8.214.007 jiwa dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dengan sisa suara yang belum masuk, para kandidat dan masyarakat Indonesia masih menantikan hasil akhir resmi yang perhitungan suara resmi akan selesai pada 16 Desember 2024.

Perolehan suara sementara quick count Charta Politika Indonesia (99.25%):

Berita Terkait
