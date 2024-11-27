Pilkada Jakarta Berpeluang Dua Putaran, RK Bakal Gaet Pemilih Dharma-Kun

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan mendekati para pemilih Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dharma Pongrekun - Kun Wardhana bila terjadi putaran kedua Pilkada Jakarta 2024.

Kang Emil, sapaan akrabnya, akan melakukan komunikasi pada seluruh pihak bila terjadi dua putaran Pilkada Jakarta 2024. Hal itu, ia lakukan karena satu suara memiliki nilai yang penting.

"Kalau komunikasi selalu dilakukan ya, karena satu suara pun penting," terang Kang Emil saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

Lantas, Kang Emil pun menyinggung raupan suara Dharma-Kun yang dinilai di luar prediksi. "Surveinya selalu di angka 5, 3, 4 realitanya (hitung cepat) tembus 10 persen. Ini kan luar biasa ya," tutur Kang Emil.

Terlepas dari itu, Kang Emil menyatakan hormat pada Dharma-Kun. Ia pun akan menjadikan potret hitung cepat menjadi sebuah catatan. Bahkan, ia berencana akan menggaet pemilih Dharma-Kun bila terjadi dua putaran.

"Dan karena kalau nanti kami ke putaran kedua hanya 01, 03 ya maka kami harapkan kepada warga yang melabuhkan suara di 02 bisa kita raih, kita komunikasikan dengan cara sebaik-baiknya," terang Kang Emil.