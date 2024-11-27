Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jika Pilkada Jakarta 2 Putaran Bakal Pilih Siapa? Dharma-Kun: Tergantung Arahan Tuhan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |18:17 WIB
Jika Pilkada Jakarta 2 Putaran Bakal Pilih Siapa? Dharma-Kun: Tergantung Arahan Tuhan
Dharma-Kun (Foto: Andhika Khoirul Huda/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, bicara soal siapa yang akan mereka dukung jika Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dua putaran setelah mereka hampir pasti kalah. Mereka menjawab hal itu akan bergantung dari arahan Tuhan kepada mereka. 

Dharma-Kun berpotensi kalah dalam kontestasi Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Sebab, dari hasil perhitungan cepat yang dilakukan beberapa lembaga survei, mereka berada jauh di bawah dua pasangan calon lainnya. Kendati, hasil akhir tetap merujuk pada hasil rekapitulasi resmi yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Hingga Rabu (27/11/2024) pukul 17.00 WIB, dengan rata-rata suara masuk dalam perhitungan cepat yang mencapai 85 persen, Dharma-Kun berada di posisi buncit. Mereka hanya mengumpulkan 10 persen suara saja. 

Sementara pasangan calon nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno, memimpin dengan perolehan 50 persen. Kemudian pasangan calon nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono, mengikuti di belakang mereka dengan raihan 40 persen. 

Lantas ke mana Dharma-Kun akan memberikan dukungannya jika terjadi dua putaran di Pilkada DKI Jakarta 2024? Mereka mengatakan semuanya akan tergantung arahan dari Tuhan. 

"Sangat tergantung daripada arahan Tuhan kepada kami. Kami tidak pernah mau menggunakan hasrat atau otak kami, tapi kami serahkan, kami harus berdoa dulu, meminta petunjuk Tuhan mana yang terbaik," kata Dharma kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Posko Pemenangan mereka di Cipete, Jakarta Selatan, Rabu sore. 

 

Halaman:
1 2
      
