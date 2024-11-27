Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Yakin Pramono-Rano Menang Satu Putaran, Hasto: Data Internal 53%

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |18:27 WIB
Yakin Pramono-Rano Menang Satu Putaran, Hasto: Data Internal 53%
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kritiyanto (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto yakin pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Pramono Anung-Rano Karno bakal menang di Pilkada Jakarta 2024. Kemenangan itu juga bakal diraih dalam satu putaran.

“Kami optimis satu putaran (Pilkada Jakarta). Kami tegaskan bahwa berdasarkan data-data internal partai, termasuk exit poll, (suara) Mas Pram itu 53%,” kata Hasto kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Kendati demikian, Hasto menyebut PDI Perjuangan akan terus mewaspadai gerakan yang mengganjal kemenangan Pramono-Rano satu putaran. Sebab menurutnya, ada gerakan-gerakan yang mencoba memaksakan Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dua putaran.

Hasto juga meminta seluruh kader hingga relawan mengawal suara-suara Pramono-Rano di Jakarta. Ia berharap pasangan Pramono-Rano akan menang satu putaran sesuai dengan data internal PDI Perjuangan.

“Mari kita kwal perhitungan secara berjenjang, perhitungan manual dan KPU harus menyediakan seluruh dokumen-dokumen C1 agar masyarakat sipil itu juga bisa melakukan pengawalan,” ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
