INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Bendung Katulampa Siaga 3, Debit Sungai Ciliwung Meningkat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |18:41 WIB
Waspada! Bendung Katulampa Siaga 3, Debit Sungai Ciliwung Meningkat
Bendung Katulampa (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Ketinggian air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kota Bogor meningkat. Ketinggian air mencapai 120 sentimeter atau status Siaga 3.

Petugas Bendung Katulampa Kota Bogor Aliyudin mengatakan, kenaikan debit air tersebut terjadi pukul 18.05 WIB. Sebelumnya, ketinggian air berada masih pada titik 70 sentimeter sekira pukul 17.00 WIB.

"Ketinggian air 120 sentimeter, status Siaga 3," kata Aliyudin dalam keterangannya, Rabu (27/11/2024).

Ia menambahkan, ada sekitar 188.887 liter perdetik air di aliran Sungai Ciliwung yang melintasi Bendung Katulampa. Air tersebut diperkirakan akan sampai ke wilayah Ibu Kota Jakarta sekitar 9-12 jam ke depan.

"Kondisi cuaca gerimis," tutupnya.

Untuk diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatakan dini cuaca ekstrem di wilayah Jabodetabek.

Diprediksi, cuaca di wilayah tersebut akan diguyur hujan dengan intensitas sedang sampai lebat yang disertai petir dan angin kencang. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga pukul 18.00 WIB.
 

(Arief Setyadi )

      
