HOME NEWS MEGAPOLITAN

6 Lembaga Survei Sebut Pramono-Rano 50% Lebih, Cak Lontong: Pilkada Jakarta Satu Putaran!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |18:49 WIB
6 Lembaga Survei Sebut Pramono-Rano 50% Lebih, Cak Lontong: Pilkada Jakarta Satu Putaran!
Cak Lontong: Pilkada Jakarta Satu Putaran!
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan 03 Pramono-Rano Karno, Lies Hartono alias Cak Lontong menegaskan Pilkada Jakarta 2024 hasilnya satu putaran. Hal itu Ia sampaikan berdasarkan hasil quick count (QC) atau hitung cepat versi enam lembaga survei pada Rabu (27/11/2024).

"Atas berkat rahmat kehendak Allah Ta’ala kita sudah mendapat hasil yang kita lihat semuanya memenangkan Mas Pram dan Bang Doel dan ada enam diantaranya menempatkan Mas Pram dan Bang Doel di atas 50% berdasarkan hasil tersebut bahwa Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran,” ujar Cak Lontong saat jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Karena ini juga sama hasilnya dengan real count yang sedang berjalan bahwa Paslon 03 mempunya bukti C1 secara lengkap sedang dilakukan penghitungan,"sambungnya.

Dikatakannya, ada enam lembaga survei yang menempatkan Paslon 03, 50% lebih di DKI 50% +1. Yaitu Charta Politica, LSI Denny JA, LSI, SMRC, Voxpol dan Poltracking.

“Kita secara yakin Pilkada Jakarta 1 putaran. Kami ucapkan terima kasih kepada warga Jakarta menggunakan suaranya dengan baik ini untuk kebahagiaan dan kesejahteraan warga Jakarta,"tuturya.

Cak Lontong secara tegas agar tidak main-main dengan bukti C1. Oleh karena itu, dia meminta TNI/Polri dan ASN netra tidak memberikan intervensi dalam bentuk apapun.

 

Halaman:
1 2
      
