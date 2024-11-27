Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hitung Cepat SMRC 100%: Pram-Rano 51,03%, RK-Suswono 38,8%, Dharma Kun 10,17%

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |19:13 WIB
Hitung Cepat SMRC 100%: Pram-Rano 51,03%, RK-Suswono 38,8%, Dharma Kun 10,17%
Pramono dan Rano unggul berdasar hitung cepat SMRC dengan suara masuk 100 persen (Foto : Okezone)
JAKARTA - Hitung cepat atau quick count Pilkada Jakarta 2024 yang dilakukan lembaga Saiful Mujani Research Center (SMRC) telah 100%. Hal itu berdasarkan data pada pukul 18.40 WIB yang ditayangkan di Chanel YouTube SMRC TV, Rabu (27/11/2024).

Pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih 51,03 persen, Ridwan Kamil-Suswono 38,8 persen, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 10,17 persen.

data yang sudah masuk tingkat partisipasinya mencapai 64,74% dan margin of error 1,12%.

Sementara, hasil quick count dari Charta Politika Indonesia menunjukkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta, Pramono Anung-Rano memimpin dengan perolehan suara 50.13%. Data Charta Politika ini dihimpun hingga pukul 17.45 WIB, dengan tingkat suara masuk mencapai 99.25%.

Kemudian, dari hasil quick count juga memperlihatkan hasil Ridwan Kamil dan Suswono berada di posisi kedua dengan raihan suara sebanyak 39.27%. Sementara Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memperoleh 10.60% suara.

Hasil quick count ini bukan hasil resmi Pilkada 2024. Hasil resmi Pilkada 2024 akan diketahui lewat rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU mulai 27 November hingga 16 Desember 2024.

(Angkasa Yudhistira)

      
