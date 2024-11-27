RK Optimistis jika Harus Hadapi Putaran Kedua Pilgub Jakarta

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengaku siap jika harus menghadapi putaran kedua Pilgub Jakarta. Hal itu dia sampaikan, melihat hasil hitung cepat atau quick count.

"Andaikan ternyata harus dua putaran, tentu kita terus bersemangat dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi dalam menjadi pemimpin di Jakarta," kata RK di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, jika ada putaran kedua, maka pihaknya bakal mengevaluasi strategi kampanye. Pihaknya, kata Kang Emil, juga akan mengevaluasi strategi kampanye timnya, serta tetap mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Tentu akan jadi sebuah kontemplasi dan re-strategi terkait apa yang akan kita lakukan," ungkapnya.

"Setelah itu kalau memang harus putaran kedua ya mari kita berkomunikasi lagi, aspirasi-aspirasinya tentu akan kita dengar dengan segala bentuk kampanye di tahap kedua yang tentunya harus lebih baik," sambungnya.

Namun, mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan bahwa pihaknya yakin dapat memenangkan putaran kedua. "Insya Allah nanti di putaran berikutnya kalau memang itu keputusannya kami yakin bisa memenangkan juga," katanya.

(Arief Setyadi )