HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK Optimistis Menang Putaran Kedua, Bakal Evaluasi Strategi Kampanye

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |20:16 WIB
JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) optimistis dalam menyambut putaran kedua Pilgub Jakarta jika terjadi, dan meyakini bakal tetap memenangkan kontestasi politik tersebut.

Mantan gubernur Jawa Barat itu mengatakan, dirinya bersama Suswono dan segenap partai pendukung dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, dan relawan akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait kampanye putaran pertama.   

"Kami terus menerima masukan-masukan, apalagi dinamika Jakarta yang menjadi pusat perhatian se-Indonesia memang sungguh luar biasa," kata Ridwan Kamil di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (27/11/2024.

Telusuri berita news lainnya
