PDIP Klaim Kemenangan Ade-Asep di Hitung Cepat Pilkada Kabupaten Bekasi

CIKARANG - Badan Saksi Pemilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi merilis hasil hitung cepat Quick Count dan Real Count Pilkada Kabupaten Bekasi dengan hasil kemenangan bagi pasangan calon bupati/wakil bupati nomor urut 3 Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja dengan perolehan 48%, sementara Paslon 2 40% dan paslon 1 12%, sementara suara yang masuk sudah hampir 98% dari total DPT 2.250.000.

Hasil perhitungan ini bedasarkan C Hasil yang dikirimkan langsung oleh saksi-saksi TPS PDI Perjuangan di 4236 TPS di 23 Kecamatan dan 187 Desa/Kelurahan dengan menggunakan sistem Aplikasi Saksi yang dimiliki Partai. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jiovano Nahampun sebagai Kepala BSPN PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi pada sela-sela acara Hitung Cepat PDIP Kabupaten Bekasi di Hotel Sahid Lippo Cikarang, Rabu, 27 November 2024 pukul 19.00 WIB.

"Kami dari Badan Saksi PDI Perjuangan kabupaten bekasi telah rampung melakukan tabulasi suara, yang kami himpun dari saksi-saksi kami mewakili paslon ade-asep nomor urut 3 dengan keunggulan 48% atau terpaut 8% dari paslon nomor 2", ujar Jio yang juga Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Walaupun hasil perhitungan yang kami lakukan telah selesai, tapi kami secara dejure akan menunggu dan menghormati hasil perhitungan sah dari KPU Kabupaten Bekasi.