Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PDIP Klaim Kemenangan Ade-Asep di Hitung Cepat Pilkada Kabupaten Bekasi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |21:11 WIB
PDIP Klaim Kemenangan Ade-Asep di Hitung Cepat Pilkada Kabupaten Bekasi
PDIP Klaim kemenangan di Pilkada Bekasi
A
A
A

CIKARANG - Badan Saksi Pemilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi merilis hasil hitung cepat Quick Count dan Real Count Pilkada Kabupaten Bekasi dengan hasil kemenangan bagi pasangan calon bupati/wakil bupati nomor urut 3 Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja dengan perolehan 48%, sementara Paslon 2 40% dan paslon 1 12%, sementara suara yang masuk sudah hampir 98% dari total DPT 2.250.000.

Hasil perhitungan ini bedasarkan C Hasil yang dikirimkan langsung oleh saksi-saksi TPS PDI Perjuangan di 4236 TPS di 23 Kecamatan dan 187 Desa/Kelurahan dengan menggunakan sistem Aplikasi Saksi yang dimiliki Partai. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jiovano Nahampun sebagai Kepala BSPN PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi pada sela-sela acara Hitung Cepat PDIP Kabupaten Bekasi di Hotel Sahid Lippo Cikarang, Rabu, 27 November 2024 pukul 19.00 WIB.

"Kami dari Badan Saksi PDI Perjuangan kabupaten bekasi telah rampung melakukan tabulasi suara, yang kami himpun dari saksi-saksi kami mewakili paslon ade-asep nomor urut 3 dengan keunggulan 48% atau terpaut 8% dari paslon nomor 2", ujar Jio yang juga Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Walaupun hasil perhitungan yang kami lakukan telah selesai, tapi kami secara dejure akan menunggu dan menghormati hasil perhitungan sah dari KPU Kabupaten Bekasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement