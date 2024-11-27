Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arief Rosyid: Pilkada Jakarta 2 Putaran, Seluruh Kekuatan akan Dikerahkan untuk Menang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |22:37 WIB
Arief Rosyid: Pilkada Jakarta 2 Putaran, Seluruh Kekuatan akan Dikerahkan untuk Menang
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Pilkada Jakarta 2024 berpotensi digelar dua putaran setelah melihat hasil hitung cepat (quick count), tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang meraih suara melampaui 50 persen. Putaran kedua itu berpotensi diikuti oleh pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

Dewan Pembina Relawan Kerja (RK) Ecosystem Arief Rosyid Hasan tidak mempermasalahkan Pilkada Jakarta 2024 yang akan digelar menjadi dua putaran. Hal itu merujuk hasil quick count Pilkada Jakarta.

"Insya Allah Pilkada Jakarta dua putaran, melihat angka-angka dari quick count yang belum lewat margin of error," kata Arief Rosyid kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

Menurut Arief, jika merujuk pada Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, kampanye akan dimulai pada 2 Februari 2025.

"Kampanye akan dimulai lagi sesuai aturan KPU 2 Februari 2025," ucap Arief Rosyid.

Arief memastikan, Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono akan mengerahkan seluruh elemen relawan, partai politik pendukung, hingga simpatisan untuk bersama-sama memenangkan Ridwan Kamil-Suswono. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601//tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement