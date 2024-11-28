Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Pemenangan Pramono-Rano Karno Klaim Menang Satu Putaran, Raih 50% Surplus 3.000 Suara

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |00:17 WIB
Tim Pemenangan Pramono-Rano Karno Klaim Menang Satu Putaran, Raih 50% Surplus 3.000 Suara
Pramono Anung Rano Karno
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung-Rano Karno mengklaim menang satu putaran dengan hasil perolehan lebih dari 50% suara. Bahkan, Tim Pramono-Rano klaim surplus suara sekitar 3000 suara.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan, Tim Pemenangan Pramono-Rano menyatakan bahwa hasil perhitungan internal menunjukkan perolehan suara mereka telah memenuhi syarat kemenangan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 10 Ayat 2, yakni memperoleh lebih dari 50% + 1 suara.

“Seperti yang dijanjikan oleh Mas Pram dan Bang Doel, malam hari ini kita akan memberikan pernyataan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 10, Ayat 2, bahwa di Jakarta ini yang dinyatakan sebagai pemenang adalah yang memenuhi syarat 50% plus 1 suara,” ungkap Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano, Lies Hartono alias Cak Lontong dalam Konferensi Pers, Rabu (27/11/2024) malam.

Bahkan, Cak Lontong mengatakan bahwa dari hasil perhitungan internal surplus suara kurang lebih 3000 suara. “Terkait dengan itu, menurut hasil perhitungan kami, sampai pada malam ini, pasangan Nomor Urut 3, Mas Pram dan Bang Doel, surplus suara dari 50%, kurang lebih 3000 suara.”

Pada kesempatan itu, Sekretaris Timses Pramono-Rano, Aria Bima mengatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan data suara dari 1.400 TPS. Sehingga, secara keseluruhan hampir 99,60% suara sudah masuk.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172978//pemerintah-Graz_large.jpg
Kompak! Pramono-Doel Suarakan Jaga Jakarta di Arena CFD Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement