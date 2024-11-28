Pramono-Rano Klaim Menang Satu Putaran, Total Suara 0,09% di Atas Ambang Batas

JAKARTA - Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno (Doel) mengklaim menang dengan persentase perolehan suara sebesar 50,09%.

“Prosentasenya berapa? Prosentase perolehan dari Mas Pram-Bang Doel kurang lebih sekitar 50,09%. Yang mana perolehan itu minimal 50%-nya kurang lebih sekitar 2.140.000-an. Dari data yang masuk minimal 2.140.000-an,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Pramono-Rano, Aria Bima saat Konferensi Pers, Rabu (28/11/2024) malam.

Aria Bima mengatakan bahwa Pramono-Rano saat ini telah mendapatkan sebanyak 2.163.011 suara dari hasil C1 yang dikumpulkan oleh para koordinator dari 1.400 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dia pun mengatakan bahwa masih ada suara yang belum masuk dari sejumlah TPS di Jakarta Selatan, Pusat, dan Timur. Meskipun, data yang belum masuk hanya sebagian kecil sehingga tidak akan mempengaruhi hasil yang sudah Pramono-Rano peroleh.

“Dengan demikian masih kita akan tindak lanjuti. Sebagai bukti dari rekap yang masih belum masuk tadi, saya katakan kita kurang lebih sekitar 43 TPS. Ada di Jakarta Selatan, ada di Jakarta Pusat, ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Yang memang masih sebagian belum masuk ke kita. Kecil, Jakarta Timur hanya sebagian kecil yang belum masuk,” ungkapnya.