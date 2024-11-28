Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Adu Klaim Timses RIDO vs Pramono-Doel di Pilgub DKI Jakarta, Satu atau Dua Putaran?

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |01:25 WIB
Adu Klaim Timses RIDO vs Pramono-Doel di Pilgub DKI Jakarta, Satu atau Dua Putaran?
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 memasuki babak baru. Perhitungan suara yang ketat membuat kedua timses yang bertarung saling adu klaim.

Pihak Ridwan Kamil-Suswono mengklaim bahwa Pilkada Jakarta akan memasuki putaran kedua, sedangkan tim Pramono-Rano mengklaim telah melewati ambang batas untuk bisa mengklaim kemenangan 1 putaran.

Diketahui, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Pasal 10 Ayat 2, Pilkada Jakarta hanya akan berlangsung satu putaran, jika ada paslon yang memperoleh lebih dari 50% + 1 suara.

Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) internal yang dirilis oleh Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) Cagub-Cawagub Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), tidak ada pasangan yang berhasil meraih suara di atas 50 persen. 

Ahmad Riza Patria, mengungkapkan bahwa data masuk telah mencapai 99,9% atau setara dengan 4.353.683 suara. Dari jumlah tersebut, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, memperoleh 40,17 persen suara atau 1.748.714 suara.

“Data daripada paslon nomor urut 1, yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono dengan hasil sebagai berikut, dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17 persen dengan peroleh suara 1.748.714,” ujar Ariza sapaan Ahmad Riza Patria dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11/2024) dini hari.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, meraih 10,55 persen suara atau sebanyak 459.475 suara. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, unggul dengan perolehan 49,28 persen suara atau sebanyak 2.145.494 suara.
 
Sementara itu, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno (Doel) mengklaim menang dengan persentase perolehan suara sebesar 50,09%. 

“Prosentasenya berapa? Prosentase perolehan dari Mas Pram-Bang Doel kurang lebih sekitar 50,09%. Yang mana perolehan itu minimal 50%-nya kurang lebih sekitar 2.140.000-an. Dari data yang masuk minimal 2.140.000-an,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Pramono-Rano, Aria Bima saat Konferensi Pers, Rabu (28/11/2024) malam.

 

Halaman:
1 2
      
