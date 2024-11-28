Kebakaran Landa Rumah di Petamburan Tanah Abang, Lokasi Samping Rel Kereta Api

JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan rumah permukiman warga di Jalan Administrasi 2, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Berdasar informasi dari akun Instagram @humasjakfire, petugas menindaklanjuti laporan tersebut, unit dan personel segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman.

Sekira pukul 02.46 WIB operasi pemadaman dimulai, kemudian pada pukul 03.43 WIB petugas berhasil memadamkan api.

Sebanyak 22 unit pemadam gabungan, serta 105 personel masih berupaya melakukan pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap.

Belum diketahui secara rinci penyebab kebakaran tersebut bisa terjadi. Soal ada atau tidaknya korban atas kebakaran itu pun belum diinformasikan. Dari video yang diunggah, lokasi kebakaran berada di samping rel kereta api.

(Angkasa Yudhistira)