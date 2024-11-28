Kebakaran Permukiman di Samping Rel Tanah Abang, KRL Bisa Melintas dengan Kecepatan Terbatas

KRL bisa melintas dengan kecepatan terbatas di Tanah Abang imbas kebakaran (Foto : Dok. Okezone)

JAKARTA - Kebakaran permikiman pendudukan di Petamburan, Tanah Abang, berdampak pada perjalanan KRL Commuter Line.

"Kebakaran di dekat jalur KA antara Stasiun Palmerah - Tanah Abang saat ini telah selesai proses pemadaman. Perjalanan KA di lokasi saat ini dapat dilalui dengan kecepatan terbatas dan dalam penguraian kepadatan," tulis akun @CommuterLine, seperti dikutip dari akun X, Kamis (28/11/2024).

Pihak Commuter Line pun meminta maaf atas ketidaknyamanan bagi para pengguna KRL. "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis petugas.

Sebelumnya diberitakan, kebakaran melanda bangunan rumah di Jalan Administrasi 2, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Berdasar informasi dari akun Instagram @humasjakfire, petugas menindaklanjuti laporan tersebut, unit dan personel segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman.

Sekira pukul 02.46 WIB operasi pemadaman dimulai, kemudian pada pukul 03.43 WIB petugas berhasil memadamkan api.



(Angkasa Yudhistira)