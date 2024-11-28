Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Permukiman di Samping Rel Tanah Abang, KRL Bisa Melintas dengan Kecepatan Terbatas 

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |06:58 WIB
Kebakaran Permukiman di Samping Rel Tanah Abang, KRL Bisa Melintas dengan Kecepatan Terbatas 
KRL bisa melintas dengan kecepatan terbatas di Tanah Abang imbas kebakaran (Foto : Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran permikiman pendudukan di Petamburan, Tanah Abang, berdampak pada perjalanan KRL Commuter Line.

"Kebakaran di dekat jalur KA antara Stasiun Palmerah - Tanah Abang saat ini telah selesai proses pemadaman. Perjalanan KA di lokasi saat ini dapat dilalui dengan kecepatan terbatas dan dalam penguraian kepadatan," tulis akun @CommuterLine, seperti dikutip dari akun X, Kamis (28/11/2024). 

Pihak Commuter Line pun meminta maaf atas ketidaknyamanan bagi para pengguna KRL. "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis petugas.

Sebelumnya diberitakan, kebakaran melanda bangunan rumah di Jalan Administrasi 2, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Berdasar informasi dari akun Instagram @humasjakfire, petugas menindaklanjuti laporan tersebut, unit dan personel segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman. 

Sekira pukul 02.46 WIB operasi pemadaman dimulai, kemudian pada pukul 03.43 WIB petugas berhasil memadamkan api.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187323//viral-5KTh_large.jpg
Viral, Petugas KRL Nyaris Ketabrak Kereta di Gang Sentiong Usai Diduga Didorong Wanita ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187141//kebakaran_di_jelambar-94Et_large.jpg
Kebakaran di Jelambar, Remaja 18 Tahun Tewas dan 3 Orang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/18/3186814//gedung_apartemen_wang_fuk_court-gkvl_large.jpg
Kenang Korban Kebakaran Wang Fuk Court, Hong Kong Umumkan Masa Berkabung 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186561//kai-Y7PH_large.jpg
7 Fakta Viral Tumbler Hilang di KRL Berujung Dipecat, Anita dan Alvin Bertemu Argi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186444//krl-FyMK_large.jpg
4 Fakta Dirut KCI Diganti di Tengah Kasus Tumbler KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186478//kai-kz2V_large.jpg
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai KAI? Ternyata Segini Kisarannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement