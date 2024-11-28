Kebakaran Permukiman di Petamburan Tak Ada Korban Jiwa, 80 Warga Terdampak

JAKARTA - Permukiman padat penduduk di Jalan Administrasi II, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kebakaran. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada, Kamis (28/11/2024) dini hari, sekira pukul 02.45 WIB, dan berhasil dipadamkan sekira pukul 05.13 WIB.

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun, 15 kepala keluarga (KK) terdampak dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta.

"Luas area terbakar kurang lebih 270 meter. Korban nihil dan terdampak 15 KK atau 80 jiwa. Taksiran kerugian mencapai Rp379.620.000," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat, Asril Rizal.

Asril mengatakan kebakaran melanda bangunan rumah samping rel kereta lintas Tanah Abang diduga akibat korsleting listrik.

"Objek rumah padat hunian. Dugaan sementara penyebab korsleting listrik," ucapnya.

Lebih lanjut, puluhan unit damkar dikerahkan dalam proses pemadaman rumah yang berhimpitan dengan rel kereta itu. Kronologis berawal dari kamar di lantai 2 salah satu rumah.

"Pengerahan unit 22 dan 110 personil. Salah satu warga melihat api dari lantai 2 salah satu kamar rumah warga," ujarnya.



(Angkasa Yudhistira)