INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Permukiman Padat Petamburan, Kerugian Ditaksir Lebih dari Rp350 Juta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |07:38 WIB
Kebakaran Permukiman Padat Petamburan, Kerugian Ditaksir Lebih dari Rp350 Juta
Kebakaran permukiman padat di Petamburan (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Permukiman padat penduduk di Jalan Administrasi II, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kebakaran. Kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir lebih dari Rp350 juta.

Api diduga berasal dari korsleting listrik pada, Kamis (28/11/2024), dini hari sekitar pukul 02.45 WIB dan baru berhasil dipadamkan pukul 05.13 WIB.

"Objek rumah padat hunian. Dugaan sementara penyebab korsleting listrik," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Puluhan unit damkar dikerahkan dalam proses pemadaman rumah yang berhimpitan dengan rel kereta itu. Kronologi berawal dari kamar di lantai 2 salah satu rumah.

"Pengerahan unit 22 dan 110 personil. Salah satu warga melihat api dari lantai 2 salah satu kamar rumah warga," ujarnya.

Lebih lanjut, musibah kebakaran itu dipastikan tidak ada korban luka maupun jiwa. Hanya saja 15 kepala keluarga (KK) terdampak dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta.

"Luas area terbakar kurang lebih 270 meter. Korban nihil dan terdampak 15 KK atau 80 jiwa. Taksiran kerugian mencapai Rp379.620.000," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
