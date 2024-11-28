Kebakaran di Petamburan Hanguskan 13 Rumah, 50 Orang Mengungsi

JAKARTA - Sebanyak 13 rumah di permukiman padat penduduk hangus terbakar atas peristiwa kebakaran di Jalan Administrasi II RT 10/8, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (28/11/2024) dini hari.

"Total objek terdampak 13 rumah tinggal," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan.

Yohan mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Hanya saja puluhan jiwa terpaksa mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. "Korban nihil. 50 jiwa mengungsi di Balai RW 9," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, permukiman padat penduduk di Jalan Administrasi II, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat ludes terbakar diduga akibat korsleting listrik pada Kamis dini hari sekira pukul 02.45 WIB dan api berhasil dipadamkan pukul 05.13 WIB.

Kebakaran itu dipastikan tidak ada korban luka maupun jiwa. Hanya saja 15 kepala keluarga (KK) terdampak dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta.