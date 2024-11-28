Banjir Rendam 36 RT di Jakarta Timur, Ketinggian Air hingga 2 Meter

Banjir merendam 36 RT di Jakarta Timur (Foto : Dok.Okezone)

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta mencatat sebanyak 36 RT di wilayah Jakarta Timur terendam banjir imbas hujan deras yang terjadi pada Rabu 27 November 2024.

“Jakarta Timur terdapat 36 RT (terendam banjir),” kata Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan Kamis (28/11/2024).

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Kelurahan Bidara Cina

Jumlah: 3 RT

Ketinggian: 115 s.d 175 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kelurahan Kampung Melayu

Jumlah: 29 RT

Ketinggian: 30 s.d 250 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kelurahan Balekambang

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 180 s.d 220 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kelurahan Cawang

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 220 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung