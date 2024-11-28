JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta mencatat sebanyak 36 RT di wilayah Jakarta Timur terendam banjir imbas hujan deras yang terjadi pada Rabu 27 November 2024.
“Jakarta Timur terdapat 36 RT (terendam banjir),” kata Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan Kamis (28/11/2024).
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Kelurahan Bidara Cina
Jumlah: 3 RT
Ketinggian: 115 s.d 175 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kelurahan Kampung Melayu
Jumlah: 29 RT
Ketinggian: 30 s.d 250 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kelurahan Balekambang
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 180 s.d 220 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kelurahan Cawang
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 220 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung