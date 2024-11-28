Total 51 RT di Jakarta Kebanjiran Usai Kali Ciliwung Meluap, Ini Lokasinya!

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 51 RT terendam banjir imbas hujan deras yang terjadi pada Rabu 27 November 2024. Banjir terjadi usai Kali Ciliwung meluap

“BPBD mencatat genangan saat ini mengalami kenaikan dari 28 RT menjadi 51 RT atau 0.167% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan Kamis (28/11/2024).

Berikut sebaran data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Selatan terdapat 15 RT yang terdiri dari:

Kelurahan Tanjung Barat

Jumlah: 1 RT

Ketinggian: 40 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung

Kelurahan Rawajati

Jumlah: 7 RT

Ketinggian: 50 s.d 260 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kelurahan Pejaten Timur

Jumlah: 5 RT

Ketinggian: 150 s.d 230 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kelurahan Kebon Baru

Jumlah: 2 RT

Ketinggian: 50 s.d 90 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung



Jakarta Timur 36 RT yang terendam banjir sebagai berikut:

Kelurahan Bidara Cina

Jumlah: 3 RT

Ketinggian: 115 s.d 175 cm

Penyebab: Luapan Kali Ciliwung