Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Total 51 RT di Jakarta Kebanjiran Usai Kali Ciliwung Meluap, Ini Lokasinya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |09:22 WIB
Total 51 RT di Jakarta Kebanjiran Usai Kali Ciliwung Meluap, Ini Lokasinya!
Banjir merendam 51 RT di Jakarta (Foto : Dok.Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 51 RT terendam banjir imbas hujan deras yang terjadi pada Rabu 27 November 2024. Banjir terjadi usai Kali Ciliwung meluap

“BPBD mencatat genangan saat ini mengalami kenaikan dari 28 RT menjadi 51 RT atau 0.167% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan Kamis (28/11/2024).

Berikut sebaran data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Selatan terdapat 15 RT yang terdiri dari:

Kelurahan Tanjung Barat

Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung

Kelurahan Rawajati

Jumlah: 7 RT
Ketinggian: 50 s.d 260 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kelurahan Pejaten Timur

Jumlah: 5 RT
Ketinggian: 150 s.d 230 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

Kelurahan Kebon Baru

Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 50 s.d 90 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung


Jakarta Timur 36 RT yang terendam banjir sebagai berikut:

Kelurahan Bidara Cina

Jumlah: 3 RT
Ketinggian: 115 s.d 175 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187771//bencana-HaTi_large.jpg
Profil Toba Pulp Lestari, Perusahaan yang Disorot di Tengah Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187768//tim_cook-FuCi_large.jpg
Harta Kekayaan Fantastis CEO Apple Tim Cook yang Siapkan Bantuan Untuk Bencana Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187892//bencana_sumatera-B1y4_large.jpg
Jalur Darat ke Aceh Tamiang Bisa Ditembus, Penyaluran Logistik-BBM Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187860//banjir-Fwzo_large.jpg
Akses Jalan Aceh Tamiang Pulih, Pembersihan Lumpur Ditargetkan Selesai 1 Minggu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187848//banjir-gASp_large.jpg
Puluhan RT di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara Terendam Banjir Rob, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187831//riwayat_pendidikan-DHvc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement