JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 51 RT terendam banjir imbas hujan deras yang terjadi pada Rabu 27 November 2024. Banjir terjadi usai Kali Ciliwung meluap
“BPBD mencatat genangan saat ini mengalami kenaikan dari 28 RT menjadi 51 RT atau 0.167% dari 30.772 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan Kamis (28/11/2024).
Berikut sebaran data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Selatan terdapat 15 RT yang terdiri dari:
Kelurahan Tanjung Barat
Jumlah: 1 RT
Ketinggian: 40 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung
Kelurahan Rawajati
Jumlah: 7 RT
Ketinggian: 50 s.d 260 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kelurahan Pejaten Timur
Jumlah: 5 RT
Ketinggian: 150 s.d 230 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Kelurahan Kebon Baru
Jumlah: 2 RT
Ketinggian: 50 s.d 90 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung
Jakarta Timur 36 RT yang terendam banjir sebagai berikut:
Kelurahan Bidara Cina
Jumlah: 3 RT
Ketinggian: 115 s.d 175 cm
Penyebab: Luapan Kali Ciliwung