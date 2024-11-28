Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hasil Quick Count Pilkada Jakarta 2024

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |09:52 WIB
Hasil Quick Count Pilkada Jakarta 2024
Hasil Quick Count Pilkada Jakarta 2024 (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gelaran Pilkada Jakarta 2024 telah berlangsung kemarin, Rabu (27/11/2024). Sejumlah Lembaga survei pun telah merilis hasil hitung cepatnya atau quick count.

Diketahui, ada tiga pasangan calon (paslon) calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yakni paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung-Rano Karno.

Data hitung cepat di empat lembaga survei hingga Rabu 27 November 2024 pukul 23.22 WIB menunjukkan secara rata-rata sudah 100%. Dan hasilnya, Paslon Pramono-Rano unggul dengan rata-rata perolehan suara mencapai 50% lebih. Sedangkan untuk paslon Ridwan-Suswono berada di urutan kedua dengan rata-rata suara mencapai 39%, dan paslon Dharma-Kun rata-rata mencapai 10%.

Berikut hasil hitung cepat dari lima lembaga survei terkait Pilkada Jakarta 2024:

Charta Politika Indonesia
Total suara masuk: 100%
1. Ridwan Kamil-Suswono: 39,25% 
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 10,60%
3. Pramono Anung-Rano Karno: 50,15%

Voxpol Center Research & Consulting
Total suara masuk: 100%
1. Ridwan Kamil-Suswono: 39,33% 
2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 10,56%
3. Pramono Anung-Rano Karno: 50,1%

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement