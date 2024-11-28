Hasil Quick Count Pilkada Jakarta 2024

JAKARTA - Gelaran Pilkada Jakarta 2024 telah berlangsung kemarin, Rabu (27/11/2024). Sejumlah Lembaga survei pun telah merilis hasil hitung cepatnya atau quick count.

Diketahui, ada tiga pasangan calon (paslon) calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yakni paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan paslon nomor urut 3 yakni Pramono Anung-Rano Karno.

Data hitung cepat di empat lembaga survei hingga Rabu 27 November 2024 pukul 23.22 WIB menunjukkan secara rata-rata sudah 100%. Dan hasilnya, Paslon Pramono-Rano unggul dengan rata-rata perolehan suara mencapai 50% lebih. Sedangkan untuk paslon Ridwan-Suswono berada di urutan kedua dengan rata-rata suara mencapai 39%, dan paslon Dharma-Kun rata-rata mencapai 10%.

Berikut hasil hitung cepat dari lima lembaga survei terkait Pilkada Jakarta 2024:

Charta Politika Indonesia

Total suara masuk: 100%

1. Ridwan Kamil-Suswono: 39,25%

2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 10,60%

3. Pramono Anung-Rano Karno: 50,15%

Voxpol Center Research & Consulting

Total suara masuk: 100%

1. Ridwan Kamil-Suswono: 39,33%

2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana: 10,56%

3. Pramono Anung-Rano Karno: 50,1%