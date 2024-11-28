Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tim Pemenangan RIDO Tegaskan Partai Pengusung Kompak dan Solid

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |10:02 WIB
Tim Pemenangan RIDO Tegaskan Partai Pengusung Kompak dan Solid
Timses RIDO tegaskan seluruh partai pengusung solid (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) Cagub-Cawagub Jakarta, nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa seluruh partai pengusung pasangan tersebut kompak dan solid dalam mendukung upaya memenangkan Pilkada Jakarta 2024.

Ariza sapaan akrab Riza Patria membantah tudingan bahwa ada partai pengusung yang tidak aktif bekerja. Dia pun memastikan seluruh elemen partai, mulai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, hingga Partai Demokrat, telah bekerja keras dari pusat hingga ke tingkat akar rumput.

“Jadi, kalau ada yang menyampaikan PKB atau Nasdem, Demokrat tidak bekerja, itu salah besar. Semua hadir, teman-teman ada PKB, ada Demokrat, ada Nasdem, semuanya hadir, kompak, solid, setiap hari di sini, bekerja dari pagi sampai malam hari ini,” ujar Ariza dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11/2024) dini hari.

Dia menambahkan aktivitas tim pemenangan tidak hanya terbatas pada evaluasi di kantor, tetapi juga mencakup kerja langsung di lapangan. Struktur partai pengusung, ormas pendukung, hingga jaringan di tingkat RT/RW terus bergerak aktif untuk memastikan kemenangan pasangan RIDO.

“Ini tidak hanya di kantor ini kita evaluasi rapat, tapi juga di lapangan, seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai tingkat RT/RW, seluruh partai, ormas, dan penuh bekerja,” ujarnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
